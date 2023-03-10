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Росія посилила інформатаку щодо Бахмута: Міноборони повідомило деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія посилила інформатаку щодо Бахмута: Міноборони повідомило деталі
фото ілюстративне

Окупанти намагаються посіяти в українському суспільстві дискусію про те чи варто захищати Бахмут

Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Технологія виглядає так:

  • запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. В Міноборони заявляють, що не так;
  • дискредитують особисто Командувача сухопутних військ;
  • вигадують політичні підтексти воєнних рішень;
  • намагаються показати що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями. Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих – в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій.

«Мета поширення такої інформації: посіяти в нашому суспільстві дискусію про те чи варто захищати Бахмут. Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли – саме вони вважають цей напрям стратегічним», – зазначила Маляр.

Крім того, ворог має на меті посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх приймають. У цю пастку демократичне суспільство завжди потрапляє.

«Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їх відповідальність», – додали в Міноборони.

Раніше командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті.

Також з’явилися супутникові знімки міста-фортеці.

Теги: Бахмут війна Міноборони росія окупанти

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