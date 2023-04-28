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Окупанти готують російських топменеджерів до евакуації з Криму – Центр спротиву

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти готують російських топменеджерів до евакуації з Криму – Центр спротиву
Окупанти готують російських високопосадовців до втечі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти переконують, що це не евакуація, а «оплачувана відпустка» 

Топменеджери філіалів російських компаній в тимчасово окупованому Криму отримали вказівку готуватись до евакуації. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

«Керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим отримали вказівку готуватися до евакуації», – йдеться у повідомленні.

Така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки. Зокрема, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини. Поки що окупанти говорять про це, як про оплачувану відпустку.

Нагадаємо, що Сили оборони півдня розкрили плани росіян. Російські загарбники активно проводять переміщення бронетехніки та артилерії в інші райони Криму. Але говорити про втечу окупантів із тимчасово окупованого півострова ще рано. Російські загарбники прибрали техніку з місць зберігання на півночі тимчасово окупованого Криму. 

До слова, український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим. З «неприступної фортеці» півострів може швидко перетворитися на пастку для ворога, якщо Україна вдарить по Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту. 

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму. Вони відправляють родичів до Росії. 

Теги: окупанти Крим евакуація

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