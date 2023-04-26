Росіяни вивезли військову техніку з місць зберігання на півночі Криму: супутникові фото

На одному з фото видно окопи, вириті у районі місця, де дислокувалася техніка

Російські загарбники прибрали техніку з місць зберігання на півночі тимчасово окупованого Криму. Про це свідчать супутникові знімки, передає «Радіо Свобода».

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На знімках видно, що в селищі Медведівка Джанкойського району у жовтні 2022-го та січні цього року перебувала військова техніка. На знімку від 25 квітня вона відсутня, повідомляють журналісти.

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Також на одному з фото видно окопи, вириті у районі місця, де дислокувалася техніка.

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Нагадаємо, у Криму окупанти провели облави в пошуках партизан. Як повідомлялося, у ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто.