Чи готуються окупанти втікати з Криму? Сили оборони півдня розкрили плани росіян

Противник посилює свої сили на Запорізькому напрямку і закріплюється на Херсонському

Російські загарбники активно проводять переміщення бронетехніки та артилерії в інші райони Криму. Але говорити про втечу окупантів із тимчасово окупованого півострова ще рано. Про це повідомила керівника пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі 24 каналу.

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За її словами, попередні «жести доброї волі» росіян були спровоковані потужною і ретельно спланованою роботою Захисників України. «Окупанти на ці «жести» змогли піти лише тоді, коли усвідомили, що перспектив у них вже немає. Тому тією ниточкою, яка ще з'єднувала їх з будь-якими більш-менш перспективами виживання, вони й користувалися», – пояснила Гуменюк.

Вона зазначила, що на даний момент не говорять про «жест доброї волі». «Ми говоримо про те, що вони, найімовірніше, ці маневри здійснили з метою посилення на певних напрямках», – пояснила представник ЗСУ.

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При цьому на вказала, що противник посилює свої сили на Запорізькому напрямку і закріплюється на Херсонському, щоб спробувати стримати наступ ЗСУ. «Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, сподіваючись на допомогу руху опору і ефективну роботу розвідки, щоб ми чітко знали, куди вони перемістилися і як нам потрібно працювати», – підсумувала речниця ОК «Південь».

Як повідомлялося, російські загарбники прибрали техніку з місць зберігання на півночі тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, український поп-рок-гурт «Антитіла» оголосив концерт у тимчасово окупованому Криму. Перший стадіонний концерт відбудеться в Ялті.

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