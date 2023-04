На півночі Криму росіяни вивели техніку з місць зберігання: супутникові фото

У районі селища Медведівка Джанкойського району в Криму, російські загарбники вивели свою військову техніку з бази. Про це повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік аналізуючи супутникові знімки Maxar.

Фото були зроблені з 11 лютого по 16 березня.

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B

«За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія», – написав Афрік у Рвіттері.

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa