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На півночі Криму росіяни вивели техніку з місць зберігання: супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На півночі Криму росіяни вивели техніку з місць зберігання: супутникові фото
На цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія
фото: Бреді Афрік /Твіттер

Фото були зроблені з 11 лютого по 16 березня

У районі селища Медведівка Джанкойського району в Криму, російські загарбники вивели свою військову техніку з бази. Про це повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік аналізуючи супутникові знімки Maxar.

Фото були зроблені з 11 лютого по 16 березня.

«За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія», – написав Афрік у Рвіттері.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники викопали лінію окопів завдовжки 7800 м на узбережжі від Євпаторії до села Заозерного.

Нагадаємо,  радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна зможе звільнити тимчасово окупований Крим за дуже короткий час. На це дають 5-7 місяців. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запропонував план деокупації Криму.

Теги: Україна танки Крим війна

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