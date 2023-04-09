Цифри вражають: аналітики Oryx підрахували втрати техніки РФ в Україні

Українські військові втратили втричі менше техніки, ніж російські загарбники

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила щонайменше 10 004 одиниці військової техніки. Про це йдеться у звіті нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження воєнних дій Oryx.

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Експерти вказують, що українські військові знищили 6 472 одиниць, 304 було пошкоджено, 394 окупанти покинули, 2 834 одиниці озброєння «затрофеїли» Збройні сили України. Зокрема, РФ втратила 1 928 танків, 2 281 БМП і 12 кораблів.

Також у звіті повідомляється, що Україна в період з 24 лютого 2022 року втратила втричі менше техніки, ніж російські загарбники.

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Зазначимо, що розвідники Oryx оприлюднюють дані лише про те озброєння, знищення якого підтвержені на фото чи відео. Отже, реальна кількість втраченої техніки може бути більшою.

Нагадаємо, завершилася 409-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив понад 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.