Десантників РФ хоронять потайки від родичів та не ідентифікують

Минулого тижня там похоронили 74 десантники

Військово-політичне керівництво Російської Федерації продовжує приховувати кількість та особи загиблих військовослужбовців під час так званої спеціальної воєнної операції в Україні.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

Як приклад він навів похорони на цвинтарі в Михайлівську Ставропольського краю РФ.

За його інформацією, минулого тижня там похоронили 74 десантники із 247-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії. Військова частина 54801, Ставрополь.

«Похорон був закритий, без присутності охочих попрощатися. Більшість військовослужбовців були не ідентифіковані. Родичів передбачуваних і підтверджених померлих не повідомили про проведення похорону», – написав Цимбалюк.

Тим часом працівники московського метрополітену готуються до відправки на війну в Україну. На гарячу лінію проєкту «Коаліція» надійшло повідомлення від дружини Московського метрополітену. Жінка звернулася за допомогою юристів, оскільки її чоловікові на роботі повідомили про можливу мобілізацію, «якщо буде недостатня кількість солдатів для відправлення на спецоперацію».

Також добровольців з російським паспортом віком 23-40 років заманюють «зарплатою» у розмірі 300 тис. рублів (близько 100 тис. грн). Серед обов’язкових вимог: кандидати повинні бути фізично і психічно здоровими. Мати хорошу форму, без хронічних хвороб і без зайвої ваги.