Ізраїль слухатиме США, але ухвалюватиме власні рішення щодо Ірану – Нетаньягу

Американський президент заявляв, що не підтримає атаку на ядерні об’єкти Ірану

Ізраїль заявив, що прислухається до Сполучених Штатів Америки, але вирішуватиме свої дії відповідно до власних національних інтересів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву офісу прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Так офіс прем’єр-міністра Ізраїлю відреагував на статтю Washington Post, у якій йдеться про те, що Нетаньягу сказав адміністрації президента Джо Байдена, що Ізраїль завдасть ударів по іранських військових, а не ядерних чи нафтових цілях.

Раніше Байден заявив, що не підтримає атаку на ядерні об’єкти Ірану, а нафтові ринки завмерли у напруженні через можливість ізраїльського удару по іранських нафтових родовищах. Удар Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах міг призвести до різкого зростання цін на енергоносії, а атака на ядерні об'єкти країни спровокувала подальшу ескалацію і пряме залучення США в конфлікт, зазначали аналітики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив адміністрації президента США Джо Байдена про готовність завдати ударів по військових об'єктах Ірану.

Варто зазначити, що перша за кілька тижнів телефонна розмова між Байденом та Нетаньягу відбулася минулого тижня.

Як повідомлялося, 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

До слова, Сполучені Штати та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу.