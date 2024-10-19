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Українські бійці вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українські бійці вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною
Ракета Х-69 – класу «повітря-поверхня»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Речник Української добровольчої армії «Південь» зауважив, що ракету з таким бойовим навантаженням виявлено вперше

У ніч проти 19 жовтня Повітряні сили ЗСУ вперше збили російську крилату ракету Х-69, яка мала касетну бойову частину. Про це повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

«Збита сьогодні вночі крилата ракета Х-69 була з касетною бойовою частиною. Зазначений засіб авіаційного ураження з таким бойовим навантаженням виявлено вперше», – йдеться у повідомленні.

Сергій Братчук попереджає, що у разі виявлення таких суббоєприпасів потрібно викликати підрозділи ДСНС.

Х-69 є російською крилатою ракетою класу «повітря-поверхня» для літаків тактичної авіації. Запускають її з літаків Су-34 та Су-35. 

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня, росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та «Шахеди». Внаслідок чого поранено сімох людей та пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Також сьогодні росіяни атакували Черкащину ракетами та безпілотниками. Внаслідок чого загинула жінка

До того ж мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки БпЛА в одному із районів міста поранили жінку: «У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону».

Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі уламками пошкоджено фасади кількох будинків, балкони, вибиті вікна; пошкоджено авто; незначні пошкодження зазнало приміщення одного з ресторанів. 

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Теги: Повітряні сили ЗСУ ЗСУ ракета російська ракета окупанти росія росіяни Україна

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