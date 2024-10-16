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Нацрада закликала журналістів корректно та правильно виствітлювати діяльність ТЦК та мобілізацію

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Нацрада закликала журналістів корректно та правильно виствітлювати діяльність ТЦК та мобілізацію
Нацрада звернулась до ЗМІ
фото з відкритих джерел

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звернулась до ЗМІ

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала журналістів до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, особливо процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Відповідний заклик оприлюднено у зверненні Нацради. 

На даний момент ці питання піддаються посиленим інформаційним атакам через активне поширення фейкових новин з боку противника.

Українські медіа закликали розрізняти достовірні факти від російської дезінформації та надавати інформацію виключно з перевірених офіційних джерел. У заяві було підкреслено, що це є ключовим елементом у забезпеченні національної безпеки.

«Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, «демонізації» ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни», – йдеться у заяві.

За даними Національного проєкту із медіаграмотності «Фільтр», російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля країни-агресора спрямовані саме на українську аудиторію. Насамперед, пропаганда РФ намагається:

  • просувати через медіа дезінформацію, пов’язану із мобілізаційними процесами у нашій країні;
  • маніпулювати громадською думкою, прагнучи дискредитувати українські державні інституції й армію;
  • дезорієнтувати та залякати населення, розколоти суспільство через вигадані суперечки та вигадливі наративи дезінформації і, як наслідок, знизити міжнародну підтримку України.

Наголошується, що українські медіа – єдині, хто може відігравати ключову роль в інформуванні суспільства щодо важливості процесу мобілізації, а також запобіганню спекуляції та фейків довкола неї. Саме тому Національна рада закликає українські медіа:

  • дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;
  • навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;
  • розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.

У Нацраді зауважили, шо протистояти успіхам РФ можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють фейки про те, що Україна нібито планує мобілізувати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності ворожої армії. 

До слова, «фейкороби» масово поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головкома ЗСУ прорватися на курську АЕС та закласти там вибухівку.

Центр протидії дезінформації спростовує поширені російськими пропагандистами чутки про нібито «зникнення» 152-ї окремої єгерської бригади Збройних Сил України та її командира під час боїв на Покровському напрямку. 

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Теги: телебачення пропаганда наказ військові Україна влада населення ворог

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