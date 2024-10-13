Візит Байдена до Німеччини: чи відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн»

Видання повідомило деталі візиту Байдена до Німеччини

Президент США Джо Байден наступного тижня відвідає Німеччину. Однак зустріч у форматі «Рамштайн» не відбудеться. Про це повідомляє ZDF.

Видання зазначає, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» найближчим часом не відбудеться. Зазначається, що, ймовірно, воно буде після результатів президентських виборів у США.

Однак підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден наступного тижня відвідає Німеччину. Про це повідомляє Spiegel.

Видання пиши, що офіційні зустрічі з федеральним канцлером Олафом Шольцом, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром з Байденом заплановані на 18 жовтня.

Раніше повідомлялося, що засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.