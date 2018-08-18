Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 17 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Відмічено також застосування міномету калібром 82 мм.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм захисників Чермалика.

Внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали легкі поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Кримське, Лебединське, Павлопіль та Широкине.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.

За даними розвідки двоє окупантів знищено, один дістав поранення.

Зазначимо, що з початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу.

Нагадаємо також, що командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах.

Крім того стало відомо, коли закриють на ремонт єдиний на Луганщині пункт пропуску.