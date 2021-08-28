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    Оприлюднено ім'я загиблого 27 серпня на Донбасі українського військового

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    Оприлюднено ім'я загиблого 27 серпня на Донбасі українського військового

    У Запоріжжі у бійця залишилась дружина та двоє дітей

    У п'ятницю, 27 серпня, на фронті від кулі російського снайпера загинув боєць 74 окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець. Про це повідомили у Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у facebook.

    «Вчора, 27.08.2021 р. на Донеччині при виконанні бойового завдання від кулі снайпера загинув наш земляк, Вискребець Андрій Вікторович. Андрій захищав Україну з 2015 року – спочатку був мобілізований, а у 2016 році уклав перший контракт. Проходив службу у 26 артилерійській бригаді, у 55 ОАБр. Останній контракт – 74 ОРб», – йдеться у повідомленні.

    У Запоріжжі у бійця залишилась дружина та двоє дітей.

    Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 30 серпня о 10:30 на площі Героїв.

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    Теги: Запоріжжя бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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    Оприлюднено ім'я загиблого 27 серпня на Донбасі українського військового