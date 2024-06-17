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Окупанти найближчим часом можуть активізуватися на ще одному напрямку – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти найближчим часом можуть активізуватися на ще одному напрямку – ISW
16 червня російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей
фото: Facebook/Генштаб

Російська армія найближчими днями може активізувати наступальні дії на межі двох областей України

Російські війська вже найближчими днями можуть активізувати бої в районі Времіївского виступу, зокрема, на межі Донецької та Запорізької областей. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, росіяни завдають потужних ударів плануючими бомбами. Лише по Старомайорському, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, агресори вчора, 16 червня, випустили до 54 некерованих плануючих бомб, ймовірно, готуючись до наступних наземних атак поблизу населеного пункту.

У своєму вечірньому зведенні Генштаб поінформував, що на Времіївському виступі впродовж дня росіяни за підтримки авіації здійснили 11 спроб потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій поблизу Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ці штурми відображені на інтерактивних картах, що їх український інформаційний ресурс DeepState оновив вчора, 16 червня, о 23.37.

Десять атак завершилися невдачею для російських загарбників, триває бій в районі Водяного. Ситуація під контролем Сил оборони.

ISW також констатує, що 16 червня російські війська продовжували тільки обмежені наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей, без жодного підтвердженого просування.

Нагадаємо, російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська та Тихого (обидва на північний схід від Харкова).

До слова, аналітики Інституту вивчення війни переконані, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише вдає зацікавленість ними.

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Теги: окупанти війна Донеччина Запорізька область наступ

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