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Зі Львова до Костянтинівки. Поранений військовий хоче пройти 1100 км, щоб допомогти побратимам

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Зі Львова до Костянтинівки. Поранений військовий хоче пройти 1100 км, щоб допомогти побратимам
Сергій досі проходить реабілітацію, але хоче допомогти побратимам вже як цивільний

Відстань між Львовом та Костянтинівкою Сергій Кукушкін хоче подолати за 44 дні. Щодня він збирається проходити 30 кілометрів

Військовий Сергій Кукушкін планує пішки пройти зі Львова до Костянтинівки. Понад 1100 кілометрів хоче здолати, аби зібрати грошей для побратимів.

Сергій раніше служив у 57 окремій мотопіхотній бригаді. Після поранення він звільнився із війська.

«Моя бригада на дуже гарячому напрямку. Це Вовчанськ. Тому хлопцям дуже потрібна підтримка», – наголошує військовий. 

Його ціль – зібрати понад 300 тисяч гривень для побратимів з 57-ї бригади.

Відстань між Львовом та Костянтинівкою Сергій хоче подолати за 44 дні. Щодня він збирається проходити 30 кілометрів.

Сергій воював у Бахмуті, Часовому Яру та Куп'янську. У грудні 2022 року під час виконання бойового завдання отримав поранення. Через рік його звільнили зі служби за станом здоров'я. 

Сергій досі проходить реабілітацію, але хоче допомогти побратимам вже як цивільний.

Теги: ЗСУ військові війна

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Зі Львова до Костянтинівки. Поранений військовий хоче пройти 1100 км, щоб допомогти побратимам
Зі Львова до Костянтинівки. Поранений військовий хоче пройти 1100 км, щоб допомогти побратимам
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