Про Третю окрему штурмову бригаду створюють комікс

Мальопис передає атмосферу війни, яку зазвичай бачимо через об'єктиви GoPro штурмовиків

Кошти від продажу будуть спрямовані на забезпечення потреб та підтримку бійців бригади

Видавництво UA Comix випускає мальопис «Іду на штурм», присвячений Третій окремій штурмовій бригаді. Про це повідомляє Суспільне.

Очікується, що комікс вийде у липні-серпні 2024 року, наразі його можна передзамовити.

«На сторінках мальопису розгортається історія бійців Третьої окремої штурмової бригади, просякнута українським містицизмом і військовим духом. Мальопис передає атмосферу війни, яку зазвичай бачимо через об’єктиви GoPro штурмовиків. Серед гуркоту артилерії, пострілів ворожих снайперів і зруйнованих будинків розкриваються сила та звитяга воїнів Третьої окремої штурмової бригади.

Життя бійців 2-го штурмового батальйону Третьої ОШБр на чолі з їхнім командиром Сліпом варте того, щоб стати сюжетом мальопису. У світовій попкультурі ми знаємо історію Капітана Америки. Історія ж наших бійців набагато крутіша та правдивіша, тому маємо закарбувати її, створити свою мілітарну попкультуру», – повідомляє команда UA Comix.

Сценарист: Володимир Кузнєцов

Художниця: Дарця Зіронька

Кошти від продажу будуть спрямовані на забезпечення потреб та підтримку бійців Третьої окремої штурмової бригади.