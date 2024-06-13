Головна Країна Культура
search button user button menu button

Про Третю окрему штурмову бригаду створюють комікс

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Про Третю окрему штурмову бригаду створюють комікс
Мальопис передає атмосферу війни, яку зазвичай бачимо через об'єктиви GoPro штурмовиків
фото: UA Comix

Кошти від продажу будуть спрямовані на забезпечення потреб та підтримку бійців бригади

Видавництво UA Comix випускає мальопис «Іду на штурм», присвячений Третій окремій штурмовій бригаді. Про це повідомляє Суспільне.

Очікується, що комікс вийде у липні-серпні 2024 року, наразі його можна передзамовити.

«На сторінках мальопису розгортається історія бійців Третьої окремої штурмової бригади, просякнута українським містицизмом і військовим духом. Мальопис передає атмосферу війни, яку зазвичай бачимо через об’єктиви GoPro штурмовиків. Серед гуркоту артилерії, пострілів ворожих снайперів і зруйнованих будинків розкриваються сила та звитяга воїнів Третьої окремої штурмової бригади.

Життя бійців 2-го штурмового батальйону Третьої ОШБр на чолі з їхнім командиром Сліпом варте того, щоб стати сюжетом мальопису. У світовій попкультурі ми знаємо історію Капітана Америки. Історія ж наших бійців набагато крутіша та правдивіша, тому маємо закарбувати її, створити свою мілітарну попкультуру», – повідомляє команда UA Comix.

Сценарист: Володимир Кузнєцов

Художниця: Дарця Зіронька

Кошти від продажу будуть спрямовані на забезпечення потреб та підтримку бійців Третьої окремої штурмової бригади.

Читайте також: Школярі зможуть вивчати твори українських письменників через комікси
Теги: війна книги мистецтво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прослідковується пряма аналогія між бажанням Путіна відродити Радянський Союз та планами «великого Сі» увійти в історію в якості збирача «всіх китайських земель»
Війна в Україні. Китай хоче обдурити світ своїм планом «мирного врегулювання»
10 червня, 21:13
БМП Bradley нищить БТР з російським десантом
Захисники показали, як на Покровському напрямку одна бригада ЗСУ стримує три російські
8 червня, 10:35
Олаф Шольц: «Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися від нападів на свою територію, свої міста і громадян»
Шольц пояснив, чому дав зелене світло ЗСУ бити німецькою зброєю по території РФ
6 червня, 16:17
Повідомляють про детонацію у Малокаховці
На Херсонщині було атаковано місце базування окупантів (фото)
1 червня, 22:44
Путін піднімає ставки у протистоянні із Заходом
Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Що відповість Альянс?
22 травня, 14:32
Нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
19 травня, 07:36
Літера «Z» з'явилася на території двох храмів УПЦ МП у Київській області
На Київщині суд покарав чоловіка за напис на паркані храму УПЦ МП
17 травня, 09:13
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації, Росія хоче переконати українців у початку наступу на Харків
Росія хоче навести паніку у двох містах України для просування переговорів
15 травня, 18:07
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер обыцяэ, що США нададуть Україні критично важливе озброєння і припаси
Загострення на Харківщині: Пентагон оцінив ситуацію на полі бою
15 травня, 09:50

Культура

Про Третю окрему штурмову бригаду створюють комікс
Про Третю окрему штурмову бригаду створюють комікс
У селі Яноші на Закарпатті відреставрували древню церкву
У селі Яноші на Закарпатті відреставрували древню церкву
Міжнародний кінофестиваль Docudays UA 2024 оголосив переможців
Міжнародний кінофестиваль Docudays UA 2024 оголосив переможців
Український альбом старовинної опери отримав «музичний «Оскар»
Український альбом старовинної опери отримав «музичний «Оскар»
Українські режисери екранізують книгу Нестайка «Тореадори з Васюківки»
Українські режисери екранізують книгу Нестайка «Тореадори з Васюківки»
«Ще є десятки помилок». Відомий мовознавець розповів, коли з’явиться доопрацьований український правопис
«Ще є десятки помилок». Відомий мовознавець розповів, коли з’явиться доопрацьований український правопис

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
60K
ЗСУ знищили п’ять російських човнів на Півдні за день
25K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
9555
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
9327
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
8770
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Сьогодні, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Сьогодні, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Сьогодні, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua