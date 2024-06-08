На Харківщині воюють «кадирівці»: ЗСУ розповіли, які завдання вони виконують

Росіяни перекидають своїх солдатів у Харківську область із Херсонщини, щоб посилити розбиті підрозділи

Росія сформувала загороджувальні загони із «кадировців» та перекинула їх на північ Харківської області, щоб ті не дозолили іншим окупантам втекти із поля бою. Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону у суботу.

За словами Волошина, загороджувальні загони сформували з особового складу підрозділів «Ахмат». Вони виставлені у прикордонній зоні, щоб ніхто не втік назад до РФ.

«Це зробили для того, щоб при перегрупуванні військ «кадировці» стримували інших (російських загарбників, – ред.), які намагатимуться втекти», – сказав він.

Спікер ОСУВ «Хортиця» нагадав, що росіяни перекидають своїх солдатів у Харківську область і з Херсонської області, щоб посилити розбиті українськими захисниками підрозділи.

Нагадаємо, що українські сили на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат російським військам та нещодавно відбили невизначені позиції в місті. 5 червня російські війська продовжили наступ поблизу Липців, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на північ від Харкова: на Липцях і Глибокому.

До слова, днями Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував захоплення Вовчанська Харківської області. Зокрема, колаборант відстежував напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ.