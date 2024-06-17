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ISW пояснив, чому Путін виявляє інтерес до переговорів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ISW пояснив, чому Путін виявляє інтерес до переговорів
Аналітики пишуть, що Путін навряд чи буде зацікавлений у мирних переговорах у найближчому майбутньому
фото з відкритих джерел

Володимир Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах – ISW

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише вдає зацікавленість ними. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що Путін вдає зацікавленість у переговорах в окремих випадках у рамках ширших інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб схилити Захід до випереджальних поступок, які порушать суверенітет України.

ISW зауважує, що російський диктатор навряд чи буде зацікавлений у добросовісних переговорах в осяжному майбутньому. Це пояснюється тим, що він нещодавно виклав теорію російської перемоги в Україні, яка базується на припущенні, що російські війська здатні нескінченно повзуче наступати на полі бою, щоб пережити підтримку України Заходом.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: росія війна путін путінський режим Україна переговори

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