Бронювання працівників ДСНС та візит Зеленського до Катару. Головне за 5 червня

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%

Заступник директора департаменту КМДА отримав підозру, візит Зеленського до Катару, бронювання працівників ДСНС. «Главком» склав добірку новин 5 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Фіцо вперше виступив із заявою після замаху

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо опублікував 14-хвилинне відео, в якому пояснив, як він реагує на замах проти себе. Це перша публічна заява прем'єра після замаху.

Словацький глава уряду заявив, що не відчуває ненависті до нападника. За словами Фіцо, він також не буде вимагати відшкодування збитків і подавати проти нападника позов до суду, адже не вважає його божевільним-одинаком.

Крім того, Фіцо анонсував своє повернення до роботи вже влітку цього року, а саме наприкінці червня або на початку липня.

На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»

Хмельницький міськрайонний суд арештував членів сім’ї, яких «завербував» співробітник Федеральної служби безпеки Росії.

За даними досудового розслідування, у середині лютого 2024 року троє мешканців Кам’янець-Подільського району, які підозрюються у державній зраді, встановили зв’язок через Telegram і «Одноклассники» з представником ФСБ на ім’я Александр. Чоловік запропонував за грошову винагороду збирати відомості про місця розташування військовослужбовців Збройних сил України. У свою чергу матір, її син та донька погодилися на цю пропозицію.

Візит Зеленського до Катару

Президент України Володимир Зеленський прибув до Катару. Тут він проведе переговори з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

«Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного», – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому «одним із голосів Близького Сходу» за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

Крім того, Зеленський та емір Катару обговорять низку двосторонніх економічних і безпекових питань.

Бронювання працівників ДСНС

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.

Окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування. Їх також можна забронювати до 50%.

Заступник директора департаменту КМДА отримав підозру

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у столичних автоперевізників.

Крім того, підозру повідомили приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів.

У бюро повідомили, що у квітні цього року до них звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою з перевезень, поки її чоловік служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів.