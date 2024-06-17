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Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
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Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 845-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 17 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7958 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) од,
  • артилерійських систем – 13927 (+14) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 2296 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2337 (+12)
Втрати ворога станом на 17 червня 2024
Втрати ворога станом на 17 червня 2024
фото: Facebook/Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 17 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі шість ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 17 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 17 червня 2024 року
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 845-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська та Тихого (обидва на північний схід від Харкова).

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
Теги: Генштаб війна окупанти ЗСУ

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