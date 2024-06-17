Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 17 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 17 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 17 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7958 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) од,
- артилерійських систем – 13927 (+14) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8),
- крилаті ракети ‒ 2296 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 2337 (+12)
Активність флоту окупантів станом на 17 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі шість ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 845-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська та Тихого (обидва на північний схід від Харкова).
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