Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 845-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 17 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 червня втратила:

особового складу ‒ близько 527390 (+1080) осіб,

танків ‒ 7958 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) од,

артилерійських систем – 13927 (+14) од,

РСЗВ – 1104 (+0) од,

засоби ППО ‒ 853 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8),

крилаті ракети ‒ 2296 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24) од,

спеціальна техніка ‒ 2337 (+12)

Втрати ворога станом на 17 червня 2024 фото: Facebook/Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 17 червня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі шість ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – сім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – три судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 17 червня 2024 року фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 845-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська та Тихого (обидва на північний схід від Харкова).