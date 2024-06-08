РФ придумала новий спосіб захистити Кримський міст – британська розвідка

Росіяни намагаються убезпечити переправу від ударів українських морських дронів

Російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж. Про це свідчать супутникові знімки, інформує Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

Як зазначає британська розвідка, аналіз супутникових знімків виявив вісім барж на південній стороні Кримського мосту. Монтаж тривав із 10 до 22 травня 2024 року.

«Ці баржі були розміщені російськими військами, щоб захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів», – ідеться у зведенні.

Встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормами, що зменшило їх ефективність.

Нагадаємо, Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над тимчасово окупованим Кримом та Азовським морем. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що російська ППО знищила або перехопила одинадцять БПЛА над Кримським півостровом, вісім дронів над акваторією Азовського моря, шість дронів над територією Краснодарського краю; два безпілотники над територією Білгородської області та один над територією Ростовської області.