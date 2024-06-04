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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Мир з Росією через примирення з колаборантами? 

glavcom.ua
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Дотепер «не допустити війну до останнього українця і до повного руйнування України» закликали тільки кремлівські офіційні пропагандисти на кшталт Скабєєвої і Соловйова
фото: depositphotos.com

Чарівна у своєму нахабстві позиція: мир буде неможливий, Україна буде зруйнована – якщо ми не припинимо притягати зрадників до кримінальної відповідальності відповідно до ККУ

Чим ближче Швейцарія (і потім, очевидно, Саудівська Аравія) – тим більше з'являється «стурбованих долею народу і України, якщо війна не припиниться» персонажів.

Як, наприклад, окремі філософи-експерти. Що вже знов виступають з пропозиціями «пом'якшити ставлення до людей з іншою думкою», внутрішньо примиритись, знайти спільного для всіх лідера, який би закликав до миру з Росією і до «громадянського миру в Україні» (це, очевидно, евфемізм до припинення судового переслідування колаборантів).

Те, що декого наздоганяє правова відповідальність за співпрацю з ворогом і співучасть у руйнації територіальної цілісності й суверенітету, вже почали називати «недалекоглядним і недопустимим розколом у суспільстві», «розбратом» тощо.

Чарівна у своєму нахабстві позиція: мир буде неможливий, Україна буде зруйнована – якщо ми не припинимо притягати зрадників до кримінальної відповідальності відповідно до ККУ.
Загалом ми зараз спостерігаємо доволі різкі зрушення в інформаційно-пропагандистській сфері.

Дотепер «не допустити війну до останнього українця і до повного руйнування України» закликали тільки кремлівські офіційні пропагандисти на кшталт Скабєєвої і Соловйова, а також величезна фабрика ботів під кожною новиною і кожним дописом «інфлюенсерів», перепрошую за слово. А зараз починають підключати «ні рибу, ні м'ясо» з тих експертів, що не втекли до Росії (здебільшого, через повну їхню нікчемність – вони реально мало кого цікавили).

Тепер подібні персонажі поволі виповзають з тіні з відвертими натяками, що не проти стати новими «партнерами у побудові російської імперії» (за словами однієї відомої «хорошей русской»). Пропозиції власних послуг поки виглядають не надто нахабно, але щось же вони відчули у повітрі, десь їм засмерділо непоганим фінансуванням...

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Джерело
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Теги: війна українці Україна перемога переговори росія

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