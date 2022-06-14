Окупанти вигадали ще один спосіб, щоб уникнути передової – розвідка

Приймальниця брухту повідомила про «бізнесменів» в «ДНР»

На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до свого комплексу протиповітряної оброни, щоб не потрапити на передові позиції. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин «Тор-М2У» блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів», – йдеться в повідомленні.

Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про «бізнесменів» у так зване «МДБ ДНР».

Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - «бізнесмени» продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.

Раніше розвідка перехопила телефонну рохмову, у якій окупант зізнається, що російські війська в Україні зазнають великих втрат, через що, у деяких солдатів вже не витримує психіка.

В іншій перехопленій телефонній розмові окупанта зі своєю дружиною рашист розповідає, що їхня бригада не хоче «іти далі» через недовіру до командування та великі втрати.