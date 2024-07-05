Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 5 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 5 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 5 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8142 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,
- артилерійських систем – 14831 (+54) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2342 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).
Активність флоту окупантів станом на 5 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсуні.
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.
Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.
Нині триває 863-й день повномасштабної війни в Україні.
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