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Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 863-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 5 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8142 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,
  • артилерійських систем – 14831 (+54) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2342 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).
Втрати ворога станом на 5 липня 2024
Втрати ворога станом на 5 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 липня: 

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсуні.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет  «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 5 липня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 5 липня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 5 липня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 5 липня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 863-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 5 липня 2024 року
Теги: окупанти Генштаб втрати

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