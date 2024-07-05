Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 863-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 5 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 липня втратила:

особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,

танків ‒ 8142 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,

артилерійських систем – 14831 (+54) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 878 (+0) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),

крилаті ракети ‒ 2342 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).

Втрати ворога станом на 5 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 липня:

У Чорному морі ворожі кораблі відсуні.

В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 5 липня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 5 липня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 863-й день повномасштабної війни в Україні.