Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Крим

Міноборони Росії заявило про нічну атаку безпілотників на Крим та дві області

Окупанти стверджують, що в акваторії Чорного моря було знищено два безекіпажних катери

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що у ніч на 25 липня засоби ППО перехопили та збили чотири безпілотники над тимчасово окупованим Кримом та Чорним морем, а також нібито знищили два морських дрони. Про це міноборони РФ повідомило у Telegram.

«Черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажних катери, які прямували в напрямку Кримського півострова», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві стверджують, що сили протиповітряної оборони збили чотири дрони над Курською та три над Білгородською областями на території Росії.

Як повідомлялося, ввечері, 24 липня, місто Курськ та прилегла область стали свідками масованої атаки безпілотників, яку, за заявами російських джерел, виконали українські військові. Згідно з інформацією, оприлюдненою на російських Telegram-каналах, над містом почулися гучні вибухи, а місцеві жителі зафіксували палаючі уламки дронів у Курському районі.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня безпілотники атакували Севастополь, влучивши у військову частину 65372. Також повідомляється про атаку на порт «Кавказ» у Краснодарському краї, де пошкоджено поромне судно.