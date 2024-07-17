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Окупанти вдарили по адмінбудівлі «Укрзалізниці» у Лимані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по адмінбудівлі «Укрзалізниці» у Лимані
Після обстрілу росіян будівля відновленню не підлягає
фото: пресслужба «Укрзалізниці»

Жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути

У Лимані на Донеччині внаслідок обстрілу російськими військами зруйновано будівлю залізниці, відновленню вона не підлягає. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Цього разу після обстрілу російської армії відновленню не підлягає адміністративна будівля залізниці в Лимані, а інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, залізничники вже намагалися відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт, але цього разу масштаб руйнувань суттєвіший.

«На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди», – додали в «Укрзалізниці». 

Нагадаємо, у травні, унаслідок атаки росіян на об'єкти залізничної інфраструктури в Харкові та області 23 травня, шестеро залізничників отримали поранення. Як зазначається, під час ударів працівники перебували в укритті. За попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень.

Теги: Укрзалізниця Донеччина окупанти

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