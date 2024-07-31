Окупанти приховують спалах небезпечної хвороби в Криму

Епідемія холери зачепила працівників лікарень у Криму, які виявилися абсолютно не готовими до неї

Спалах холери, ймовірно, розпочався ще в середині червня 2024 року

Хакери отримали доступ до даних про епідемію холери в Криму, яка почалася в червні 2024 року. Медики скаржаться на відсутність засобів захисту та підготовки до боротьби з інфекцією. Про це інформує Центр нацспротиву.

Як зазначається, працівники однієї з сімферопольських лікарень написали колективний лист-скаргу на адресу росздоровнагляду, який відкриває деталі про епідемію холери у Криму. Спалах холери, ймовірно, розпочався ще в середині червня 2024 року.

Про спалах холери в Криму вдалось дізнатись завдяки отриманню хакерами групи «Кібер Спротив» доступу до даних з електронної скриньки відділу забезпечення лікарськими препаратами так званого «міністерства охорони здоров’я Криму» РОА.

У листі, який направили на адресу відділу лікарського забезпечення, містяться вимоги перевірити та надати документи стосовно відсутності забезпечення препаратами та засобами індивідуального захисту для персоналу лікарень під час «епідемічного розповсюдження холери, починаючи з червня 2024-го по нинішній час» . Провести перевірку і надати звіт вимагає росздоровнагляд – спеціальна організація, що наглядає за станом системи охорони здоров’я в РФ.

Як повідомляється, епідемія зачепила працівників лікарень у Криму, які виявилися абсолютно не готовими до неї. Зокрема, в листі просять уточнити, чи замовляли для персоналу курси підвищення кваліфікації «з профілактики ИСМП (ИСМП – з російської розшифровується як інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги)» . Також питають, чому не було в достатній кількості засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, РФ повністю знищили автентичну пам’ятку «Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора». Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН щодо руйнування окупантами культури України.