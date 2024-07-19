В Якутії зник вертоліт ФСБ з екіпажем

Російський вертоліт тривалий час не виходить на зв'язок

Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі

В Якутії тривають пошуки вертольота Robinson R44II, який зник після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Про це повідомиляє Східно-Сибірська транспортна прокуратура. За даними джерел російських ЗМІ, на борту перебувають пілот і три співробітники ФСБ.

«У ніч на 19 липня за 80 км від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк «Екоспас» повітряного судна «Робінсон». Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. Не виходять на зв'язок», – розповів співрозмовник видання.

Співробітники Якутської регіональної пошуково-рятувальної бази вирушили на пошуки з аеропорту Маган під Якутськом. Відстань до маяка, що спрацював, близько 440 км. У пошуках задіяні повітряні судна компанії «Полярні авіалінії».

Нагадаємо, У Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.

Як повідомлялося, в Амурській області розбився вертоліт. Внаслідок інциденту усі росіяни на борту загинули.

До слова, у Білгородській області недалеко від селища Ровеньки упав вертоліт Мі-8.