Буданов допустив знищення Кримського мосту найближчим часом

Відповідаючи на питання, чи буде зруйнований Кримський міст найближчим часом, Буданов сказав, що шанси є

Збройні сили працюють і над дальніми ударами, і над знищенням Керченського мосту

Робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року. Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Всі працюють і над дальніми ударами, і над знищенням Керченського мосту. Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота йде», – запевнив Буданов.

Відповідаючи на питання, чи буде зруйнований Кримський міст в найближчі кілька місяців або до кінця року, очільник української розвідки сказав, що шанси є.

«Я б теж хотів цього. Якщо так на найближчий час подивитися, то шанси є», – сказав Буданов.

Нагадаємо, росіяни перекрили Керченський міст, бо бояться повтору ситуації, коли одна з вантажівок чомусь вибухнула на мосту, відповідно роблять все для того, щоб максимально забезпечити безпеку на цьому об'єкті. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Раніше керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що тимчасово окупований Крим можна відрізати від поповнення запасів і повернути під контроль України.

Як повідомлялося, що російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.