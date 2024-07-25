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У Харкові пролунав вибух

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Харкові пролунав вибух
фото з відкритих джерел

Наразі на Харківщині оголошено повітряну тривогу

Сьогодні, 25 липня, у Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє  керівник Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубов та «Суспільне Харків»

Біля 23:57 в Харкові та його околицях пролунав потужний вибух. Місцева адміністрація повідомила про черговий ворожий обстріл. Очільник області закликав мешканців не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

«Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях», – написав Олег Синєгубов у  своєму Telegram.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував керовані авіабомби. Харків'ян просили бути максимально обережними."

Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, що ворог 14 липня обстріляв Харківщину. Кількість постраждалих через обстріл селища Буди в Харківському районі зросла до 25 людей, серед них є двоє дітей. Окупанти двічі вдарили по населеному пункту «Іскандером».

Раніше на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.

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Теги: вибух окупанти обстріл автомобіль ворог

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