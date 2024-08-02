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Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року
Від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог активізувався на Оріхівському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні, 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 54 КАБ) та 623 удари дронами-камікадзе, здійснили 3412 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку. Також ворог активний на Торецькому напрямку та активізувався на Оріхівському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Шість разів ворог атакував наші укріплення. На цей час всі ці боєзіткнення у районах Андріївки, Стельмахівки та Піщаного завершились.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

За день російські війська чотири рази штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Торське і Макіївка.

На Сіверському напрямку

Наші війська зупинили дев’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Іванодар’ївки та Виїмки. Окупанти зазнали втрат. Ще один бій, у районі Виїмки, триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні 16 разів штурмували у районах Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у чотирьох локаціях – ворог тисне, намагаючись просунутись у районах Нью-Йорка і Північного.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Впродовж дня, загалом, здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Желанного. Шість боєзіткнень на напрямку ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 92 та поранили 135 окупантів. Знищено два автомобіля та гармата Д-30. Також знешкоджено чотири ворожих авто, САУ 2С1 «Гвоздика» і РСЗВ БМ-21 «Град» загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується чотири бойових зіткнення. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Поразкою ворога завершився бій біля Водяного.

На Оріхівському напрямку

За день здійснив дві атаки неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка. Успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Ворожий штурм на лівобережжі Дніпра зазнав невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 891-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
Теги: окупанти Генштаб ворог штурм війна фронт

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року
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