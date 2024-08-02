У кількох районах Криму пролунали вибухи

Вибухи прлунали в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі

У ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Оголошено повітряну тривогу. Про це пишуть місцеві пабліки та так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі.

Представник окупаційної адміністрації Севастополя Развожаєв стверджує, що в районі міста іде робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Мешканці повідомили про дим над Севастополем.

Развожаєв заявив, що нібито було збито декілька повітряних цілей.

«За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, в районі вулиці Хрустальова на пішохідному переході впала частина збитої ракети. Також уламки впали в районі вулиці Острякова, за попередньою інформацією, горять частини збитого БпЛА», – написав він та додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом окупаційна влада додала, що за попередньою інформацією, над Севастополем збили чотири повітряні цілі. Развожаєв заявляє, що уламки збитих ракет пошкодили лінії електропередач, а також деякі з уламків лежать у дворах приватних будинків.

Нагадаємо, 26 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Військові повідомили, що це важливий об'єкт, який РФ використовує для контролю повітряного простору та ударів по Україні.