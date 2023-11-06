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Вирви в центрі Одеси і пожежі на складах: фото наслідків удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вирви в центрі Одеси і пожежі на складах: фото наслідків удару
Одеські правоохоронці фіксують чергові злочини терористів
фото: Сили оборони півдня України

У результаті нічного ворожого удару по Одесі є влучання ракет у середмістя, по промисловій будівлі та дронів у припортову інфраструктуру Одеси. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)», – розповів він.

Ударні дрони Shahed-131/136 окупанти спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО.

«Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.
Пожежу оперативно ліквідовано», – повідомив Кіпер.

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фото: Сили оборони півдня України

Правоохоронці фіксують чергові злочини терористів.

Нагадаємо, 5 листопада ввечері в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Місцеві пабліки повідомляли, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва. Стало відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено будівлі, у них повибивало вікна.

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фото: Суспільне Одеса

Згодом влада повідомила, що унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.

Через російську атаку було серйозно пошкоджено будівлю Одеського національного художнього музею.

Повідомлялося, що 15 «Шахедів» знищено в небі над Одещиною.

За даними Генштабу ЗСУ, російські терористи увечері 5 листопад та у ніч на 6 листопада атакували Україну шістьма ракетами різних типів та запустили 22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: Одеса ракета безпілотник окупанти війна

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