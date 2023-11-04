Російські командири продають солдатів до ПВК: названо ціну

ПВК «Редут» викуповує мобілізованих росіян

Російські польові командири продають мобілізованих на війну в Україні солдатів російським приватним військовим компаніям (ПВК). Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У матеріалі повідомляється, що російське видання «Важливі історії» (iStories) поспілкувалося з матір'ю російського мобілізованого військовослужбовця, який, як повідомляється, було проданим приватній військовій компанії (ПВК) «Редут» за 25 тис. рублів ($272).

Мати стверджувала, що російський полковник Кожанов продав до окремої диверсійно-штурмової бригади «Ветеран» (ПВК «Редут») одного зі своїх мобілізованих бійців, приписаних до двох військових частин 1440-го відмобілізованого полку – в/ч 29593 та в/ч 29303. Ще у травні 2023 року родичі військовослужбовців 1440-го мобілізованого полку скаржилися на те, що російське командування передало частини полку до бригади «Ветеран».

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Як повідомлялося, в Росії тривають мобілізаційні заходи, але вони, здебільшого, мають прихований характер. Під час мобілізації понад 20 тисяч людей на місяць продовжують залучатись в різний спосіб. Йдеться про рекрутинг серед ув'язнених і серед боржників якихось неблагонадійних категорій населення. Про добровольців мова не йде.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.