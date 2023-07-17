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У Херсоні прогриміли вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Херсоні прогриміли вибухи
У Херсоні сталося декілька вибухів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Про наслідки та причини вибухів наразі невідомо

Пізно ввечері 16 липня, а також у ніч на 17 липня в Херсоні пролунали звуки вибухів. Про це повідомило «Суспільне».

Перші вибухи, за даними видання, пролунали приблизно о 23:16. Звістка про повторні вибухи надійшла вже після півночі, о 00:17.

Про наслідки та причини вибухів наразі невідомо. 

Зазначимо, що в цей час на Херсонщині не була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 липня Харків укотре за день опинився під ворожим ударом. У місті лунали вибухи, поранених і загиблих унаслідок цього немає.

Крім того, вчора ввечері російські загарбники обстріляли Бериславську громаду на Херсонщині. Унаслідок цього загинула літня жінка, травмувалися ще п’ятеро осіб, серед яких є діти.

До слова, завершився 508-ий день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав шість ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. 

Теги: вибух Херсон

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