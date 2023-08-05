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Ворог вів безуспішний наступ на Запорізькому напрямку – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог вів безуспішний наступ на Запорізькому напрямку – Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень

Триває 528-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби, станом на 18:00, ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 5 серпня.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Одноробівки, Стрілечої та Гатища Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Соснівка Сумської області та Верхня Писарівка, Гатище і Варварівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Петропавлівка та Подоли Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Невського і Білогорівки Луганської області та Торського, Серебрянки, Діброви і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку сили оборони струмують противника в районі Курдюмівки Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Міньківка, Новомаркове, Маркове, Богданівка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Гергіївка, Єлизаветівка та Курахове Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівки, Золотої Ниви та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі.

На Запорізькому напрямку ворог, здійснюючи авіаційні удари вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль,  Новодарівка, Темирівка, Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Дудчани, Зміївка, Велетенське, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Як повідомлялося, українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких ділянках півдня. На даний момент ЗСУ вийшли на проміжну лінію.

The Economist пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не буде швидким.

Раніше експерти розкрили, за якого сценарію контрнаступ ЗСУ буде успішним

Теги: Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон озброєння ворог наступ Вугледар

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