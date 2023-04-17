Окупанти обстріляли Херсон та вдарили по храму в Нікополі: ситуація в регіонах

На Донеччині загинули чотири місцевих мешканці

Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні та східні області України. Про ситуацію в регіонах станом на ранок 17 квітня повідомляють обласні державні адміністрації.

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Сумщина

Учора протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії. На щастя, без втрат та руйнувань.

Сьогодні вночі – 10 прильотів зі станкового протитанкового гранатомету. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Запорізька область

Протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах області: 46 артилерійські удари, чотири авіаційні, чотири із застосуванням БПЛА та дві атаки з РСЗВ. Наразі зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об'єктів соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна.

У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні.

Дніпропетровщина

Учора з важкої артилерії росіяни вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, одна – знищена.

Під обстріл потрапила і Червоногригорівська громада. Рятувальники обстежують територію, наслідки уточнюються.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку російські загарбники обстріляли населені пункти Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка. Внаслідок мінометного обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Вчора вдень ворог обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.

Протягом дня окупанти з артилерії обстрілювали м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено щонайменше 11 приватних домоволодінь, через ворожі обстріли Вовчанська сталися пожежі.

Луганщина

Артилерійських обстрілів з боку армії РФ зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

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Донеччина

Минулої доби ворог вів вогонь з артилерії, РСЗВ «Град», здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар «НКРС», ЗРК «С-300». Обстріляні 10 населених пунктів: с. Стара Миколаївка, Авдіївка, Торецьк, с. Новоукраїнка, смт Велика Новосілка, с. Карлівка, Курахове, Бахмут, с. Серебрянка, Костянтинівка. Пошкоджено 19 житлових будинків (з них п'ять – багатоквартирних), ЛЕП, шість господарських споруд, гараж, СК «Металург». За добу на Донеччині четверо загиблих.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив – 46 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв три рази. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Фахівці оператора мобільного звʼязку відновили роботу ще одної базової станції у Суворовському районі Херсона. Нині на звільненій Херсонщині працює 287 базових та три пересувні станції.