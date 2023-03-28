Росія атакувала дронами та керованими авіабомбами: яка ситуація в регіонах

У повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено 12 ударних безпілотників Shahed

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Вночі область була атакована БПЛА. Тривога тривала 2,5 години. У повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено 12 ударних безпілотників Shahed. Влучань не зафіксовано, внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Вибито вікна, пошкоджено дах. Одна людина постраждала. Інформація щодо наслідків нічної атаки рашистів уточнюється.

Чернігівщина

За добу – три обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів та ПТУР. Пошкоджено вежу мобільного звʼязку. Без жертв. За повідомленням ОК «Північ» вночі над Чернігівщиною збито ворожий безпілотник типу «шахед».

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Сумщина

Сьогодні зранку по м. Білопілля здійснено авіаудар керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди та пошкоджено два приватні будинки, госпіталізовано одну людину. Зруйновано гараж з легковим автомобілем, вуличний газопровід низького тиску. Внаслідок обстрілу також пошкоджені вікна спортивного залу ЗОШ №1 та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Також зранку з території РФ здійснено обстріл Середино-Будської громади. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури уточняється.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території шість громад Сумщини: Есманської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської, Великописарівської, Середино-Будської. Зафіксовано 18 обстрілів з різних видів зброї – понад 130 прильотів, з яких дев'ять мінометний, чотири артилерійський, три – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометний обстріл.

У Білопільській громаді внаслідок одного з обстрілів поранена цивільна особа. Постраждалу доставлено до лікарні.

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Запорізька область

Протягом минулої доби ворог здійснив 74 обстріли цивільної інфраструктури. 14 населених пунктів на лінії розмежування: Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Ольгівське, Лугівське, Червоне, Щербаки, Кам'янське, Малі Щербаки.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування. Дані щодо пошкодження уточнюються.

Дніпропетровщина

Вночі ворог атакував область дронами. Два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування «Схiд» знищили. Ще один – поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв метрiв. Загоряння вже загасили. Минулося без постраждалих.

Вчора вдень російська армія атакувала Нікопольський район. Обстріляла з БПЛА сам Нiкополь та Марганецьку громаду. По останнiй вдарила дроном-камікадзе. Постраждав 51-рiчний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджень зазнали освітній заклад, приватний будинок та авто.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне.

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На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ.

Вчора ворог з мінометів обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Вдень з боку кордону рф двома гелікоптерами ворог завдав удару по селу Гур‘їв Козачок. Пошкоджено декілька будинків. Без постраждалих.

У с. Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У м. Куп’янськ на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Загинув на місці.

Луганщина

Росіяни застосували артилерію у напрямку Стельмахівки, Новоселівського, Невського і Білогорівки. Зокрема, на Луганщині відомо про мобілізацію 654 студентів, близько 300 з яких воюють. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

За добу по області – один загиблий, 34 поранених цивільних. Росіянами обстріляно 12 населених пунктів: Курахове, Красногорівка, Слов’янськ, Авдіївка, Дружківка, смт Велика Новосілка, Бахмут, смт Очеретине, Костянтинівка, Часів Яр, с. Бердичі, Краматорськ.

Пошкоджено 14 житлових будинків (з них: п'ять – багатоквартирних), дві адміністративні будівлі, 12 цивільних автомобілів, будівля інтернату, Дім молитви, будинок культури, школа, дитячий садок, сільська рада, цех «Старокраматорського машинобудівного заводу».

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Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв вісім разів; снаряди влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти. П’ятеро людей дістали поранення.

Берислав цілий день був під вогнем російської авіації та артилерії. Відомо про трьох постражлалих внаслідок щільних обстрілів. У двох із них тяжкі поранення. У результаті ворожого авіаудару по місту пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. З деокупованої території області евакуйовано 116 осіб.

Нагадаємо, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.