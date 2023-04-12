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У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
За словами місцевих жителів, таких звірств – десятки
фото з відкритих джерел

Вбивці наразі мешкають у місцевому мотелі «Изба»

Російські окупанти вбили Любов Блонську – відому кораборанту з Горлівки. Перед смертю жінку зґвалтували.

Про це повідомляє 24 канал.

Так, у Горлівці загарбники познущалися з колаборантки Любові Блонської – так званої «заступниці керівника управління освіти». Жінку зґвалтували, а тоді – вбили.

Вбивці наразі мешкають у місцевому мотелі «Изба». Туди вже навідувалася «бавовна».

За словами місцевих жителів, таких звірств – десятки. Смерть Блонської набула розголосу, бо колаборантка була доволі відомою. Що ж, тепер її, вочевидь, чекає VIP-місце на концерті у Кобзона.

Нагадаємо, російські нелюди цинічно і жорстоко стратили українського військовополоненого.

Між іншим, за повідомленням Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області рашисти планують чергову хвилю мобілізації місцевих мешканців.

Ще раніше, мешканець окупованої Горлівки вступив до лав незаконного збройного формування, де відповідав за харчування терористів

Теги: окупанти Горлівка зґвалтування вбивство

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