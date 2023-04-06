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Банкова описала сценарій деокупації Криму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова описала сценарій деокупації Криму
Діалог між Україною та РФ щодо Криму може відбутися, якщо загарбники самостійно вийдуть із півострова за кілька днів
фото: Офіс президента України

Суттєві тактичні поразки РФ на будь-якому напрямку фронту змусять окупантів залишити півострів

Окупанти, найімовірніше, самі підуть із тимчасово окупованого Криму після низки успішних дій українських військових на полі бою. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, діалог між Україною та Росією щодо Криму може відбуватися за умови, якщо росіяни будуть готові вийти з півострова за кілька днів. Після цього туди без активних бойових дій зайдуть Збройні сили України. Але Подоляк вважає, що такий сценарій дуже малоймовірний.

«Швидше за все, буде так: завдання тактичних суттєвих поразок Росії на полі бою. Немає різниці, на якому напрямку… Але після того, як буде завдано суттєвих тактичних поразок на будь-якому напрямку, Росія сама швидко залишатиме півострів Крим», – припустив посадовець.

Нагадаємо, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо українські військові досягнуть кордону тимчасово окупованого півострова, сказав заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга. Згодом він уточнив, що переговори щодо Криму – це лише ймовірна опція, але мета залишається єдина – повернення Криму.

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), серія успішних контрнаступів ЗСУ підштовхне російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України. 

Глава Мінстерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявили, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним неможливий, однак Україна не відкидає саму ідею переговорів із Росією.

Читайте також: Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
Теги: ЗСУ окупанти Крим деокупація переговори Михайло Подоляк

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