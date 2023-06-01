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Наступ на Мар’їнку та висока ракетна загроза: яка ситуація на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наступ на Мар’їнку та висока ракетна загроза: яка ситуація на фронті
ЗСУ за добу вразили дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника
фото ілюстративне

Противник безуспішно намагався наступати на Харківщину

Триває 463-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву, (знищено нашими захисниками) та дві зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 36 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Містки та Тимоновичі Чернігівської області, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угроїди, Краснопілля, Славгород Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська, Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне, Миколаївка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи. Так, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. Також російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою.

Авіація сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також дві по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Теги: окупанти війна ЗСУ

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