ISW оцінив можливість теракту на Запорізькій АЕС

Найближчим часом напрямок вітру у Запорізькій області грає не на руку ворогу, що зменшує імовірність вчинення теракту на ЗАЕС

Окупанти навряд чи спричинять навмисну ​​аварію на ЗАЕС. Росія, ймовірно, продовжує використовувати погрози щодо теракту на ЗАЕС, щоб стримати контрнаступ України та підтримку Заходу напередодні саміту НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Раніше ISW оцінювало, що російські сили не зможуть контролювати наслідки теракту на ЗАЕС і що він може ще більше погіршити здатність Росії зміцнити окупацію півдня України, залишивши території непридатними для проживання та управління.

Однак аналітики зазначають, що руйнування РФ дамби Каховської ГЕС ​​також негативно вплинуло на російські сили, тож не можна виключати ймовірні плани окупантів щодо диверсії на ЗАЕС.

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«Російські війська можуть стати причиною кількох можливих радіаційних техногенних інцидентів на ЗАЕС, деякі серйозніші, ніж інші. Росіяни можуть скинути опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб завадити потенційному українському переходу через нині здебільшого осушене водосховище. Російські війська також можуть спробувати створити радіологічний шлейф, щоб охопити більшу територію півдня України, хоча реактори сконструйовані таким чином, що зробити це важко», – вважають фахівці.

Як зазначається, у Запорізькій області з 9 червня по 3 вересня найчастіше переважають північні вітри, тож шлейф радіації від ЗАЕС, безсумнівно, вплине на російські сили в Запорізькій і Херсонській областях і, можливо, у Криму, і, ймовірно, навіть більшою мірою, аніж на українські.

Крім того, росіяни можуть здійснити техногенну катастрофу, яка створить менший радіаційний радіус, щоб запобігти українським просуванням поблизу самої ЗАЕС. Жоден із цих варіантів не принесе більшої військової користі для російських сил, ніж ймовірні наслідки, які вони спричинять.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова 30 червня заявила, що попередні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує атаку на ЗАЕС, насправді можуть бути свідченням того, що українські чиновники готують атаку на об'єкт, щоб втягнути НАТО у війну в Україні. Аналітики відзначають, що безглузді спекуляції Захарової характерні для інформаційних операцій Кремля про нібито загрози безпеці ЗАЕС. Росія регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про створені нею ж загрози ЗАЕС у спробах тиснути на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та отримала менше підтримки Заходу.

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На думку аналітиків, Кремль, імовірно, намагається сигналізувати про удаваний намір створити теракт на ЗАЕС, сподіваючись відлякати ЗСУ від перетину Каховського водосховища в цьому районі, щоб російським військам не довелося захищати більшу ділянку фронту. Риторика Кремля щодо ядерного шантажу також сильно націлена на західну аудиторію, і повторна поява ескалаційних сигналів і риторики навколо ЗАЕС, імовірно, частково сформує прийняття рішень Заходом щодо України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, вважають фахівці.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що цивілізовані країни розглядатимуть імовірний теракт російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Як відомо, російські терористи відрізали Україну від систем моніторингу на ЗАЕС, тому неможливо буде зафіксувати аварію у режимі реального часу, якщо вона станеться.