Все найгірше рід грифом «секретно» ожило і перемістилось із минулого століття в ХХІ

Зруйновані дамби з часом відбудовують.

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Вода відступає із затоплених міст.

І врешті висихають сльози тих, хто наживо бачить те, як руйнується його виплекане руками життя.

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Діди нинішніх окупантів уже влаштовували подібне. 18 серпня 1941 НКВС підірвало Дніпровську ГЕС. Бо надто боялися наступу німецьких військ. Ні про які попередження і евакуацію мови не було. І так загинуло за 100 тисяч українців, які проживали в епіцентрі лиха.

Їхні правнуки точно знають, що їм не виграти цю війну. І їхня нинішня задача максимально зіпсувати нам життя. Нанести найбільше шкоди – аби наслідки екологічного лиха ми вигрібали довгі роки. Недарма уже кілька місяців запоребриком всі масті пушкіністану скиглили: «А Украине денег дадут на отстройку, а нам что?».

Для мене, як для людини, яка з підліткового віку порпаються в документах та історичній літературі не сталось нічого нового. Все найгірше рід грифом «секретно» ожило і перемістилось із минулого століття в ХХІ.

У всіх наших бідах винуваті окупанти і тільки вони. Але питання, хто ж саме дав дозвіл на розмінування Чонгару знову в топі. Бо саме це фатальне рішення запустило процеси, від яких кожен день безперервна гра в кальмара.