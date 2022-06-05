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    Події в Україні

    Командир вивів з оточення десятьох поранених побратимів, рятувалися на човні

    Сергій Ткачук евакуював поранених побратимів морем&nbsp; - Командир вивів з оточення десятьох поранених побратимів, рятувалися на човні
    Сергій Ткачук евакуював поранених побратимів морем 
    фото: Міністерство оборони України/Facebook

    Зв’язок з командуванням втратився, човен був перевантажений та під постійними обстрілами

    Старший лейтенант Сергій Ткачук вивів з оточення десятьох поранених побратимів. Історію мужнього воїна публікує Міністерство оборони України.

    Тривали кількатижневі запеклі бої за Херсонщину. Переважаючі сили рашистів усе тиснули, але навіть опинившись в оточенні, наші захисники не відступали і давали відсіч.

    Становище було важким: десять поранених воїнів конче потребували медичної допомоги.

    Комбат 28 ОМБр імені Лицарів Зимового походу старший лейтенант Сергій Ткачук та ще один воїн вирушили в море на допомогу побратимам на човні з мотором. За чотири години дісталися місця призначення, відвантажили бійцям озброєння та забрали на судно поранених.

    Вийти непоміченими не вдалося: окупанти що є сил гатили по човну.

    «Дива бувають і на війні. В якусь мить нас опустила хвиля, і снаряд пролетів вище. Ворожа БМП-3 ніби надривалась, скаженіючи від безсилля», – розповів Сергій Ткачук.

    Зв’язок з командуванням втратився, човен був перевантажений та під постійними обстрілами.

    Прийняли рішення пришвартуватися в іншому від визначеного місці.

    «Разом з бійцями, що могли пересуватися дійшли до одного з населених пунктів, з’явився зв’язок, і ми викликали пошукову бригаду. За наданими нами координатами пошукові групи знайшли решту поранених бійців та евакуювали їх до шпиталю», – розказав командир батальйону Лицарської бригади, що врятував в той день десяток життів.

    Нагадаємо, на Київщині у селі Катюжанка 13-річна дівчинка, вдаючи мертву, дивом пережила окупацію.

    Нагадаємо, раніше Верховна Рада визнала геноцидом українського народу дії збройних сил РФ, а також політичного і військового керівництва Росії під час повномасштабної війни проти України.

    У постанові згадуються злочини російських військових в українських містах, як-от Маріуполь, Буча, Харків та інші. Зазначається, що вони свідчать про цілеспрямоване прагнення винищити українців.

    Також Україна визнала Росію державою-терористом. Також визнано, що символіка V і Z, на кшталт фашистської свастики, пропагує російську агресію.

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    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти історія війна Буча Україна озброєння окупація час море #stoprussia
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    Командир вивів з оточення десятьох поранених побратимів, рятувалися на човні