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Гарматне м’ясо, а хотілося на море: передсмертна записка бойовика «ЛНР»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гарматне м’ясо, а хотілося на море: передсмертна записка бойовика «ЛНР»
Записку бійця «ЛНР» знайдено поблизу Балаклії
фото ілюстративне

Окупант скаржиться дружині, що РФ залишила їх без зброї та засобів особистого захисту

Розвідка батальйону спецпризначення «Дике поле» бригади імені Івана Богуна знайшла передсмертну записку бойовика т.зв. «ЛНР» з смт Калініне Луганської області Тарасенка В.В. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Записку знайдено поблизу Балаклії. 

У листі, адресованому його дружині, окупант нарікає, що росіяни зробили з них гарматне м‘ясо, залишивши без зброї, засобів особистого захисту і боєкомплекта.

«Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать і летом щас бы на море», – пише він дружині.

Гарматне м’ясо, а хотілося на море: передсмертна записка бойовика «ЛНР» фото 1

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 1 вересня українські військові звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів території України. 

Додамо, що Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

Крім того, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Теги: окупанти «ЛНР» росія війна Харківщина

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