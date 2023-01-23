Катер і вісім бойових машин. Генштаб оновив втрати ворога
За добу українські воїни «демілітаризували» 720 росіян
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 121 480 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 121480 (+720) осіб ліквідовано;
- танків – 3150 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 6276 (+8) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 2146 (+2) од;
- РСЗВ – 447 (+2) од;
- засоби ППО – 220 (+0) од;
- літаків – 287 (+0) од;
- гелікоптерів – 277 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2);
- крилаті ракети – 749 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+1) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од;
- спеціальна техніка – 193 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.
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