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Катер і вісім бойових машин. Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Катер і вісім бойових машин. Генштаб оновив втрати ворога
З початку війни окупанти втратили 18 катерів та кораблів
фото ілюстративне

За добу українські воїни «демілітаризували» 720 росіян

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 121 480 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 121480 (+720) осіб ліквідовано;
  • танків – 3150 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 6276 (+8) од;
  • артилерійських систем / artillery systems – 2146 (+2) од;
  • РСЗВ – 447 (+2) од;
  • засоби ППО – 220 (+0) од;
  • літаків – 287 (+0) од;
  • гелікоптерів – 277 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2);
  • крилаті ракети – 749 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+1) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од;
  • спеціальна техніка – 193 (+0).

Дані уточнюються.

Втрати окупантів станом на ранок 23 січня
Втрати окупантів станом на ранок 23 січня
Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.

Теги: війна ЗСУ росія окупанти Україна

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