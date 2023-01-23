Катер і вісім бойових машин. Генштаб оновив втрати ворога

З початку війни окупанти втратили 18 катерів та кораблів

За добу українські воїни «демілітаризували» 720 росіян

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 121 480 росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня орієнтовно склали:

особового складу – близько 121480 (+720) осіб ліквідовано;

танків – 3150 (+5) од;

бойових броньованих машин – 6276 (+8) од;

артилерійських систем / artillery systems – 2146 (+2) од;

РСЗВ – 447 (+2) од;

засоби ППО – 220 (+0) од;

літаків – 287 (+0) од;

гелікоптерів – 277 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2);

крилаті ракети – 749 (+0);

кораблі /катери – 18 (+1) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од;

спеціальна техніка – 193 (+0).

Дані уточнюються.

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Втрати окупантів станом на ранок 23 січня Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.