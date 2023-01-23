ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові в морі

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць

Росія зменшила кількість кораблів-носіїв ракет типу «Калібр» у Чорному морі до трьох. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць, серед яких три ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами» та два великих десантних кораблі», – йдеться в повідомленні.

В Азовському морі контроль надводної обстановки забезпечує один ворожий корабель.

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«Штормова погода триває і це сприятиме підвищенню мінної загрози у прибережних водах і територіях», – зазначають в командуванні.

«Південь» закликає громадян не наражати себе на небезпеку. А також утримуватись від відвідування узбережжя і купань у заборонених місцях.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби ЗСУ знищили катер ворога.

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.