Окупанти запустили ракети. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Попередньо, було здійснено запуски ракет типу Х-101 з Каспійського моря
В Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет.
Попередньо, було здійснено запуски ракет типу Х-101 з Каспійського моря.
Повітряна тривога зараз оголошена у таких областях:
Раніше повідомлялося, що протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога.
До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється
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