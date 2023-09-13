Окупанти посилюють «третю лінію» оборони в Запоріжжі – Федоров

Загарбники розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака

У тимчасово окупованому Запоріжжі російські загарбники посилюють «третю лінію оборони», будують оборонні споруди. Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

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«Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати «глибокий тил» і посилювати оборону на «третій лінії».

Риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі. Займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки. Захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів. Завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт», – зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що українські сили мають успіхи в районах південніше Роботиного Запорізької області. Продовжують вести наступальну операцію південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.