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Росія накрила вогнем Херсонщину, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія накрила вогнем Херсонщину, є загиблі
фото ілюстративне

Близько 12:50 окупанти обстріляли житловий квартал міста

Сьогодні, 1 вересня, російська армія накрила вогнем Херсонську область. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

«Російська армія вбила мирного херсонця. Близько 12:50 окупанти обстріляли житловий квартал міста. Внаслідок ворожого удару травми несумісні з життям отримав 34-річний чоловік, який знаходився на вулиці», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що український прапор замайорів на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія окупанти армія прапор чоловік інфраструктура населення ворог

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